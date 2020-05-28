Собянин: В Москве от COVID-19 умирает в разы меньше, чем в других городах

Летальность от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией в российской столице в несколько раз меньше, чем в зарубежных городах и странах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что статистика по смертности от коронавируса в мегаполисе абсолютно открыта, а власти не пытаются её подправить или скрыть.

Таким образом градоначальник ответил на вопрос, насколько верно производится подсчёт смертельных случаев из-за COVID-19. При этом Собянин считает неверным и кощунственным мериться процентами по смертности, поскольку это общая трагедия. Он предложил в спокойном режиме анализировать происходящее, чтобы понять, как минимизировать потери, сократить число проблем, а не выискивать друг у друга какие-то огрехи.

По словам мэра Москвы, важно понять, почему при коронавирусе происходит всплеск смертности. Собянин также отметил, что за май этот показатель станет больше. Тщательный анализ причин летальных исходов позволит выработать новые подходы и методы лечения, а также определить наиболее эффективные лекарства при лечении.

