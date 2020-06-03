Ещё 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России

За минувшие сутки к утру 3 июня в России выявлены ещё 8536 случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Доля заразившихся без клинических проявлений болезни — 38,5%.

Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве и Московской области — 1842 и 736 соответственно. В Санкт-Петербурге подтвердились 380 случаев, в Свердловской области — 357, в Нижегородской области — 347.

В общей сложности число заболевших в России с начала эпидемии достигло почти 432,3 тысячи. Выздоровели 195,9 тысячи человек, из них 8,9 тысячи — за минувшие сутки.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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