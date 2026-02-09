Здание администрации района было повреждено в Курской области из-за атаки ВСУ
9 февраля 202617:33
Здание администрации Хомутовского района, а также автомобиль, были повреждены в результате атаки ВСУ. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, в городе Рыльске Рыльского района также был повреждён автомобиль и фасад магазина
«К счастью, обошлось без пострадавших», - написал глава области в своём Telegram-канале.
Ранее кабмин РФ выделил почти 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим жителям Курской области для компенсации расходов за наём жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
