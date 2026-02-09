Здание администрации района было повреждено в Курской области из-за атаки ВСУ

Здание администрации Хомутовского района, а также автомобиль, были повреждены в результате атаки ВСУ. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

При падении дрона в селе под Курском погиб человек

По его словам, в городе Рыльске Рыльского района также был повреждён автомобиль и фасад магазина

«К счастью, обошлось без пострадавших», - написал глава области в своём Telegram-канале.

Ранее кабмин РФ выделил почти 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим жителям Курской области для компенсации расходов за наём жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ОбстрелКурская ОбластьАлександр Хинштейн

Горячие новости

Все новости

партнеры