Здание администрации района было повреждено в Курской области из-за атаки ВСУ

По его словам, в городе Рыльске Рыльского района также был повреждён автомобиль и фасад магазина

«К счастью, обошлось без пострадавших», - написал глава области в своём Telegram-канале.

Ранее кабмин РФ выделил почти 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим жителям Курской области для компенсации расходов за наём жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».