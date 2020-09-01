День знаний: без линеек и масок, но с бесплатными обедами
Новый учебный год российские школьники начинают в очном формате. НСН рассказывает о том, как будут обучать молодое поколение в условиях пандемии.
Сотни тысяч российских школьников вернутся сегодня за парты. В новом учебном году они после полугодового перерыва будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями. Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, в частности, родителей в образовательное учреждение свободно пускать не будут. Члены семей смогут попасть в школу только в случае необходимости. Родительские собрания переведут в режим онлайн.
Носить маски учителей и школьников не обязывают, однако при первых симптомах ОРВИ ребенка или сотрудника учебного заведения предписано изолировать. Если в классе выявлен случай коронавируса, то всех, кто контактировал с зараженным, переведут на двухнедельный карантин.
На пресс-конференции НСН директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина отметила, что непосредственно в процессе обучения носить маску крайне тяжело, особенно, если речь идет о педагогах старшего возраста.
«Родители также были озабочены принудительным ношением масок в отношении детей, но такого требования в обязательном порядке нет - дети могут носить маски на своё усмотрение», - отметила она.
Президент России Владимир Путин 1 сентября примет участие во Всероссийском открытом уроке. Его тема: «Помнить – значит знать». Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, трансляция открытого урока будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте», начало – в полдень по московскому времени.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. В Москве мероприятие по случаю Дня знаний организуют только для первоклассников. Для других учащихся устроят классные часы.
На пресс-конференции в НСН председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец заявила, что организация обучения детей в несколько смен для разделения потоков в условиях коронавируса будет лучше, чем дистанционное или «семейное образование» на дому.
«Я как мама четверых школьников такую ответственность на себя бы не взяла. Я понимаю, что у меня, возможно, не хватит компетенций, терпения, времени для того, чтобы дать детям всю необходимую информацию в правильной форме и проконтролировать знание предметов. При этом проверка знаний, равно как и организация этого процесса, методическая поддержка родителей - это куда более дорогое удовольствие, чем собрать ребёнка в школу, обеспечив его всем необходимым. Но лоббисты массового перехода на семейное образование об этом умалчивают», - подчеркнула Волынец.
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили школьников с 1 сентября с борта МКС. Они отметили, что на орбите каждый день является Днем знаний.
Видео с обращением космонавтов было опубликовано на официальной странице «Роскосмоса» в Twitter.
С 1 сентября классные руководители начнут ежемесячно получать доплату в 5 тыс. рублей. О необходимости ввести подобные выплаты заявил Путин, подчеркнув, что федеральная поддержка должна идти с сохранением всех действующих программ и выплат.
Школьников начальных классов начнут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Процесс запускается постепенно и продлится по 1 сентября 2023 года. Согласно новым поправкам к ст. 37 закона «Об образовании в РФ», бесплатный обед должен включать горячее блюдо и напиток.
При этом все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. Однако школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках. Верховная рада в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Страны Балтии откажутся от закупок электроэнергии у Белоруссии
- Для «отчаявшихся» из-за COVID-19 американцев выделили $250 млн
- Посольство РФ сочло «крайне опасными» стрельбы США в Эстонии
- Сердюков: Долги производителя «МиГов» и SSJ превысили полтриллиона
- Суд арестовал акции «Башкирской содовой компании»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru