День знаний: без линеек и масок, но с бесплатными обедами

Сотни тысяч российских школьников вернутся сегодня за парты. В новом учебном году они после полугодового перерыва будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями. Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, в частности, родителей в образовательное учреждение свободно пускать не будут. Члены семей смогут попасть в школу только в случае необходимости. Родительские собрания переведут в режим онлайн.

Носить маски учителей и школьников не обязывают, однако при первых симптомах ОРВИ ребенка или сотрудника учебного заведения предписано изолировать. Если в классе выявлен случай коронавируса, то всех, кто контактировал с зараженным, переведут на двухнедельный карантин.

На пресс-конференции НСН директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина отметила, что непосредственно в процессе обучения носить маску крайне тяжело, особенно, если речь идет о педагогах старшего возраста.

«Родители также были озабочены принудительным ношением масок в отношении детей, но такого требования в обязательном порядке нет - дети могут носить маски на своё усмотрение», - отметила она.

Президент России Владимир Путин 1 сентября примет участие во Всероссийском открытом уроке. Его тема: «Помнить – значит знать». Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, трансляция открытого урока будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте», начало – в полдень по московскому времени.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. В Москве мероприятие по случаю Дня знаний организуют только для первоклассников. Для других учащихся устроят классные часы.

На пресс-конференции в НСН председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец заявила, что организация обучения детей в несколько смен для разделения потоков в условиях коронавируса будет лучше, чем дистанционное или «семейное образование» на дому.

«Я как мама четверых школьников такую ответственность на себя бы не взяла. Я понимаю, что у меня, возможно, не хватит компетенций, терпения, времени для того, чтобы дать детям всю необходимую информацию в правильной форме и проконтролировать знание предметов. При этом проверка знаний, равно как и организация этого процесса, методическая поддержка родителей - это куда более дорогое удовольствие, чем собрать ребёнка в школу, обеспечив его всем необходимым. Но лоббисты массового перехода на семейное образование об этом умалчивают», - подчеркнула Волынец.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили школьников с 1 сентября с борта МКС. Они отметили, что на орбите каждый день является Днем знаний.

Видео с обращением космонавтов было опубликовано на официальной странице «Роскосмоса» в Twitter.