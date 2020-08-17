Российским школам велели быть готовыми к возвращению «дистанционки»
Федеральные власти разослали регионам рекомендации на случай второй волны коронавируса
Рекомендации готовиться к обучению в дистанционном режиме, если ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции ухудшится, содержатся в совместном письме Роспотребнадзора и министерства просвещения России.
Документ датирован 12 августа и подписан замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко, передает «Интерфакс».
Пока же ничего такого не случилось, образовательный процесс должен быть организован с учетом ряда требований. В частности, в новом учебном году за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, за исключением кабинетов, требующих специального оборудования; проведение занятий в актовом и спортивных залах, библиотеке будет возможно только для одного класса; график посещения столовой должен быть составлен так, чтобы минимизировать контакты учеников, говорится в документе.
В нем также предлагается рассмотреть возможность использования онлайн-обучения для проведения факультативных занятий и предметов по выбору в случае, если заболеваемость COVID-19 вновь пойдет в рост в новом учебном году. На его начало пандемия не повлияла, занятия начнутся 1 сентября.
А вот традиционные для первого дня осени школьные линейки пройдут не везде – решение отдано на откуп региональным властям. Так, мэр Москвы Сергей Собянин еще в конце минувшей недели заявил, что в столичных школах линеек не будет, также как и других приуроченных к этому массовых мероприятий.
Вместе с тем, он заверил, что учебный год обязательно начнется с 1 сентября, хотя к работе школ будут установлены «определенные требования». В их числе – усиленная дезинфекция, измерение температуры тела, наблюдение за состоянием здоровья учителей и учащихся, ограничение передвижений внутри школ. При этом на уроках школьникам можно будет сидеть без масок.
Слухи о том, что на сентябрь придется новый этап антивирусных ограничений, мэр Москвы опроверг. В начале августа в соцсетях и СМИ появились сообщения, что после Единого дня голосования 13 сентября в Москве вновь будут введены жесткие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.
«Эти слухи просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», - добавил тогда Собянин. В это воскресенье, 16 августа, столичный мэр допустил, что при возникновении новых локальных вспышек коронавирусной инфекции школы вновь могут перейти на дистанционное обучение.
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