Жителя Калининграда оштрафовали за чтение на набережной

Сам нарушитель Михаил Журавлев рассказал в соцсетях, что сидел один на набережной Верхнего озера в Калининграде и читал книгу. Полицейские, сказав, что он нарушает закон, препроводили читающего гражданина домой за паспортом, а затем в отдел, где был составлен протокол, а затем в суд, передает РИА Новости. Мужчина заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Режим самоизоляции объявлен в Калининградской области до 12 апреля.

Ранее сообщалось, что во Франции оштрафовали мужчину, нарушавшего самоизоляцию с котом на поводке. Нарушителя полиция вычислила с помощью дрона. В результате ему был выписан штраф в 135 евро.







