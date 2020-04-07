Жителя Калининграда оштрафовали за чтение на набережной
Суд в Калининграде оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за чтение книги на набережной. Его признали виновным в нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В суде мужчина вину не признал, заявив, что нарушений с его стороны не допущено, поскольку он свободен в передвижении.
Сам нарушитель Михаил Журавлев рассказал в соцсетях, что сидел один на набережной Верхнего озера в Калининграде и читал книгу. Полицейские, сказав, что он нарушает закон, препроводили читающего гражданина домой за паспортом, а затем в отдел, где был составлен протокол, а затем в суд, передает РИА Новости. Мужчина заявил, что намерен обжаловать решение суда.
Режим самоизоляции объявлен в Калининградской области до 12 апреля.
Ранее сообщалось, что во Франции оштрафовали мужчину, нарушавшего самоизоляцию с котом на поводке. Нарушителя полиция вычислила с помощью дрона. В результате ему был выписан штраф в 135 евро.
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