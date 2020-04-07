В Москве оштрафовали ещё семерых больных COVID-19 нарушителей карантина

В объединении инспекций напомнили, что больные с COVID-19 имеют право лечиться дома в случае, если болезнь протекает у них в легкой форме. Они подписывают специальное согласие проходить строгий домашний карантин до полного выздоровления. Несмотря на это в понедельник шестеро таких граждан нарушили условия карантина.

Сейчас они находятся в обсервационных центрах в Царицыно и Крылатском, где продолжат лечение. У двоих из семи инфицированных при этом состояние здоровья стало хуже.

В России, по последним данным, представленным на сайте стопкоронавирус.рф, зафиксировано 6 343 случаев заболевания, 954 за последние сутки. 406 человек выздоровело, умерло 47.

