В Москве оштрафовали ещё семерых больных COVID-19 нарушителей карантина
Семь больных коронавирусом в Москве, нарушивших режим самоизоляции, были оштрафованы. Их разместили в обсервационные центры, сообщили в Объединении административно-технических инспекций города.
Нарушители были обнаружены за минувшие сутки. Отмечается, что зараженные новой инфекцией находились на домашнем лечении. С помощью технических средств было установлено, что они самовольно покинули свои дома, где должны были проходить карантин.
В объединении инспекций напомнили, что больные с COVID-19 имеют право лечиться дома в случае, если болезнь протекает у них в легкой форме. Они подписывают специальное согласие проходить строгий домашний карантин до полного выздоровления. Несмотря на это в понедельник шестеро таких граждан нарушили условия карантина.
Сейчас они находятся в обсервационных центрах в Царицыно и Крылатском, где продолжат лечение. У двоих из семи инфицированных при этом состояние здоровья стало хуже.
В России, по последним данным, представленным на сайте стопкоронавирус.рф, зафиксировано 6 343 случаев заболевания, 954 за последние сутки. 406 человек выздоровело, умерло 47.
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