Во Франции оштрафовали мужчину, нарушавшего самоизоляцию с котом на поводке
Во Франции за нарушение карантина был оштрафован мужчина, который выгуливал кошку на поводке. Речь идет о жителе южного французского департамента Гар, сообщает портал 20 Minutes. Его вычислили жандармы, которые для поиска нарушителей используют дроны.
Правоохранители обратили внимание на то, что кошка на поводке не выглядела так, что она привыкла к подобным прогулкам. Позднее жандармы выяснили, что у хозяина домашнего питомца не было при себе формуляра, обязательного для любого выхода из дома, в том числе — для прогулки с домашним животным. В результате мужчине был выписан штраф в 135 евро.
Во Франции с 17 марта из-за эпидемии коронавируса введены строгие ограничения на передвижения людей, нарушителям грозит штраф. В стране не работают рестораны, кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины.
Согласно последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 во Франции приближается к 99 тысячам, а умерли около 9 тысяч человек.
Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей жителя Москвы Иисуса Воробьева, которого полицейские задержали за выгул собаки в сквере на Патриарших прудах и обвинили в нарушении режима самоизоляции. Полицейские отвезли мужчину в участок, а его собака в результате осталась одна на улице. Позднее животное смогло самостоятельно прийти домой.
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