Во Франции оштрафовали мужчину, нарушавшего самоизоляцию с котом на поводке

Правоохранители обратили внимание на то, что кошка на поводке не выглядела так, что она привыкла к подобным прогулкам. Позднее жандармы выяснили, что у хозяина домашнего питомца не было при себе формуляра, обязательного для любого выхода из дома, в том числе — для прогулки с домашним животным. В результате мужчине был выписан штраф в 135 евро.

Во Франции с 17 марта из-за эпидемии коронавируса введены строгие ограничения на передвижения людей, нарушителям грозит штраф. В стране не работают рестораны, кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины.

Согласно последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 во Франции приближается к 99 тысячам, а умерли около 9 тысяч человек.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей жителя Москвы Иисуса Воробьева, которого полицейские задержали за выгул собаки в сквере на Патриарших прудах и обвинили в нарушении режима самоизоляции. Полицейские отвезли мужчину в участок, а его собака в результате осталась одна на улице. Позднее животное смогло самостоятельно прийти домой.



