Жителей Викуловского района под Тюменью призвали эвакуироваться

Как отметили в ведомстве, на этой территории продолжает прибывать вода в реке Ишим.

«Сотрудники МЧС России призывают жителей эвакуироваться заблаговременно», — указали в министерстве.

По данным МЧС, в 47 населенных пунктах Тюменской области подтоплены 384 жилых и 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка дорог.

Ранее стало известно, что уровень воды в Ишиме у села Викулово превысил опасную отметку.

