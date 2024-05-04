Жителей Викуловского района под Тюменью призвали эвакуироваться
4 мая 202408:40
Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться из-за паводка. Об этом сообщили в МЧС.
Как отметили в ведомстве, на этой территории продолжает прибывать вода в реке Ишим.
«Сотрудники МЧС России призывают жителей эвакуироваться заблаговременно», — указали в министерстве.
По данным МЧС, в 47 населенных пунктах Тюменской области подтоплены 384 жилых и 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка дорог.
Ранее стало известно, что уровень воды в Ишиме у села Викулово превысил опасную отметку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru