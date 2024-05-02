Уровень воды в Ишиме у села Викулово превысил опасную отметку

Уровень реки Ишим превысил рекордные отметки за семь лет, в результате в Тюменской области наблюдается самый масштабный паводок за последние годы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

Вода в реке Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра

«Судя по тому, как паводок проходит выше по течению Ишима, период большой воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно. Не меньше двух недель», — пояснил Моор.

Уточняется, что к 16:00 по московскому времени уровень воды в реке составлял 1139 сантиметров. Критической отметкой является 1000 сантиметров, уточняет МЧС. На данный момент из-за паводка перекрыты четыре участка автомобильных дорог, из зоны возможного подтопления эвакуировано более тысячи человек.

Ранее глава Арбатского муниципального района Тюменской области Игорь Васильев сообщил, что в районе оказались подтопленными пять деревень. Днем ранее в соседнем селе Абатское уровень воды в Ишиме превысил 1215 сантиметров при критической отметке опасного явления 960 сантиметров для этого населенного пункта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/silavpravdevshumkov
ТЕГИ:ПаводокТюменьРегионы

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