Глава Минздрава РФ настроил регионы на вакцинацию от коронавируса

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обратился к регионам с призывом провести подготовку для начала массовой вакцинации населения от коронавируса. Глава Минздрава провёл селекторное совещание с главами субъектов федерации по этому вопросу.

Мурашко поставил властям регионов задачу расширять инфраструктуру по приему и хранению препаратов вакцины, внутренней логистике и применению. Он также поручил добиваться постоянного наращивания пропускной способности пунктов вакцинации, увеличения их числа, повышения доступности прививки для всех жителей, передает URA.RU.