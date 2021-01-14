Глава Минздрава РФ настроил регионы на вакцинацию от коронавируса

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обратился к регионам с призывом провести подготовку для начала массовой вакцинации населения от коронавируса. Глава Минздрава провёл селекторное совещание с главами субъектов федерации по этому вопросу.

Мурашко поставил властям регионов задачу расширять инфраструктуру по приему и хранению препаратов вакцины, внутренней логистике и применению. Он также поручил добиваться постоянного наращивания пропускной способности пунктов вакцинации, увеличения их числа, повышения доступности прививки для всех жителей, передает URA.RU.

Вакцинация вслепую

Министр сообщил, что на сегодня в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллиона доз вакцины «Спутник V». За текущую неделю на места доставлено свыше 600 тысяч доз, до конца января ожидается поступление еще до 2 миллионов.

Как подчеркнул Мурашко, приоритет при вакцинации отдается группам риска: людям старше 55 лет, больным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМинздрав
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