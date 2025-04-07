Над территорией России сбили 19 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО перехватили 19 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в ведомстве.
По данным Минобороны, 13 БПЛА ликвидировали над Азовским морем, четыре – над Краснодарским краем, по одному - над Брянской областью и Крымом.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали энергообъект филиала ПАО «Россети» в Ростовской области, в результат была отключена высоковольтная линия, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru