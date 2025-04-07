На Кубани упавший дрон ВСУ повредил железнодорожное полотно
Один беспилотник ВСУ рухнул на железнодорожные пути в Краснодарском крае, получили повреждения полотно и контактная сеть. Об этом заявили в оперативном штабе региона.
«По информации ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотников... упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Повреждено полотно и контактная сеть», - указано в сообщении.
В результате никто не пострадал, возгорания нет. На месте ЧП работают специалисты РЖД, привлечены 27 человек, семь единиц техники, включая ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. Движение поездов организовали в объезд поврежденного участка.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Краснодарском крае нейтрализовали четыре дрона ВСУ, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru