На Кубани упавший дрон ВСУ повредил железнодорожное полотно

Один беспилотник ВСУ рухнул на железнодорожные пути в Краснодарском крае, получили повреждения полотно и контактная сеть. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

«По информации ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотников... упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Повреждено полотно и контактная сеть», - указано в сообщении.

В результате никто не пострадал, возгорания нет. На месте ЧП работают специалисты РЖД, привлечены 27 человек, семь единиц техники, включая ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. Движение поездов организовали в объезд поврежденного участка.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Краснодарском крае нейтрализовали четыре дрона ВСУ, отмечает 360.ru.

