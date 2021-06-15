Застрелитесь или расслабьтесь! Экономист о «неподъемном» Северном Кавказе

Мишустин отметил, что на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, а на Северном Кавказе – 50 копеек. Зубаревич объяснила это тем, что инвестиции на Дальнем Востоке идут в основном в нефтегазовую сферу, но заметила, что и в этом регионе не всегда средства расходуются эффективно – стоит только вспомнить ситуацию с космодромом «Восточный». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство космодрома.

«На Дальнем Востоке основные инвестиции идут в нефть и газ, там частные инвестиции, поэтому от них нормальная отдача: Сахалин, Якутия, газоперерабатывающий завод в Амурской области, будет еще газосжижающий. На Северном Кавказе дурные проекты и средства разворовываются, а на Дальнем Востоке нефтегазовые проекты или разворованный космодром, про который Мишустин не упомянул», - рассказала Зубаревич.

При этом она не считает, что ситуация на Северном Кавказе сильно отличается от положения дел во всей России.

«А в России много отдачи в целом? Просто на Северном Кавказе деньги больше разворовываются. Там деньги тратятся на неэффективные проекты. Там клановый государственный капитализм. В России он тоже клановый и государственный. Вспомните, как строился космодром “Восточный”», - заявила Зубаревич.

Также она ответила на вопрос, когда регион может стать привлекательным для инвесторов и что для этого нужно сделать.