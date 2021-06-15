Застрелитесь или расслабьтесь! Экономист о «неподъемном» Северном Кавказе
В провале проекта развития региона нет ничего необычного, считает Наталья Зубаревич. «Поднять» Северный Кавказ мешают клановость, воровство и «дурные» проекты.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в заявлении премьер-министра России Михаила Мишустина о провале политики развития Северного Кавказа нет ничего нового.
«Чему удивились-то? Счетная палата об этом сказала год назад. Инвестиции неэффективны, многие проекты сомнительны, распределение средств идет непрозрачно - результат понятный. Так происходит уже давно. В Северном Кавказе в основном живут на инвестиции из бюджета. Частный бизнес туда инвестировать не хочет. Доля республик Северного Кавказа во всех инвестициях в стране меньше трех процентов, и большая часть этих денег - бюджетные инвестиции. Бизнес там бывает только в виде таких компаний, как «Русгидро». Например, когда строят гидроэлектростанцию. И то, если мы говорим об этой гидроэлектростанции, то она фактически финансируется грантом из бюджета», - пояснила специалист.
Мишустин отметил, что на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, а на Северном Кавказе – 50 копеек. Зубаревич объяснила это тем, что инвестиции на Дальнем Востоке идут в основном в нефтегазовую сферу, но заметила, что и в этом регионе не всегда средства расходуются эффективно – стоит только вспомнить ситуацию с космодромом «Восточный». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство космодрома.
«На Дальнем Востоке основные инвестиции идут в нефть и газ, там частные инвестиции, поэтому от них нормальная отдача: Сахалин, Якутия, газоперерабатывающий завод в Амурской области, будет еще газосжижающий. На Северном Кавказе дурные проекты и средства разворовываются, а на Дальнем Востоке нефтегазовые проекты или разворованный космодром, про который Мишустин не упомянул», - рассказала Зубаревич.
При этом она не считает, что ситуация на Северном Кавказе сильно отличается от положения дел во всей России.
«А в России много отдачи в целом? Просто на Северном Кавказе деньги больше разворовываются. Там деньги тратятся на неэффективные проекты. Там клановый государственный капитализм. В России он тоже клановый и государственный. Вспомните, как строился космодром “Восточный”», - заявила Зубаревич.
Также она ответила на вопрос, когда регион может стать привлекательным для инвесторов и что для этого нужно сделать.
«Тем, кто ждет, что это произойдет, надо застрелиться. Быстро застрелиться! Или расслабиться. Пока Россия не будет более-менее привлекательна для инвесторов, уж тем более не будет привлекательным Северный Кавказ», - считает Зубаревич.
Ранее правительство России продлило госпрограмму развития Северного Кавказа на пять лет, теперь она должна завершиться не в 2025 году, а в 2030-м. Вложить в регион в эти сроки предполагается еще 196 миллиардов рублей.
Институты развития Северного Кавказа за время работы с 2014 года получили из бюджета около 73 миллиардов рублей, но остались убыточными и даже не приблизились к достижению поставленных целей и задач. Такие данные приводит Счетная палата.
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