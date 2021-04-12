«Прибыли не будет». Северный Кавказ получит еще 200 миллиардов рублей
Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов рассказал НСН, почему регион зачастую имеет приоритетное значение при распределении бюджетных средств.
Правительство России продлило государственную программу развития Северного Кавказа на пять лет. Теперь она должна завершиться не в 2025 году, а в 2030-м. В эти сроки вложить в регион планируется еще 196 миллиардов рублей, об этом пишет «Коммерсантъ». Источник подчеркивает, что сумма вложений в регион также выросла. Так, в 2021 году вместо 13,5 миллиардов на Северный Кавказ уйдет 17,4 миллиарда, а в 2022-м финансирование увеличено с 12 миллиардов до 13,8 миллиарда рублей.
Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" заявил, что регионам нужно помогать деньгами, но при условии дальнейшего развития.
«А в регионы Северного Кавказа у нас обычно вкладывают деньги для того, чтобы покрыть их потребности, но не помочь зарабатывать самим. Однако и крупных проектов на Северном Кавказе было немало. Достаточно вспомнить те , которые исполнялись в рамках «Курортов Северного Кавказа». Недавно Счетная палата прокомментировала эту работу. И нельзя сказать, что комментарии были комплиментарными. Я считаю, что большинство вопросов тут не к региональным, а к федеральным руководителям. Поскольку идея развивать туризм былa рожденa не внутри регионов, а придуманa сверху. K тому же, всем понятно, что на Северный Кавказ туристы ездили и продолжают ездить и без всяких проектов. К слову, стратегия развития былa неплохaя. Самое главное кроется в осуществлении проекта, это делается руками Москвы. Поэтому нельзя сказать, что тут полностью виноваты только региональные руководители», - отметил собеседник НСН.
Шведов отметил, что федеральный центр иногда выделяет деньги, заведомо зная, что прибыли не будет, а проект заведомо нереализуем.
«Можно, например, вспомнить проекты, связанные с развитием туризма в Чечне. Конечно, построить инфраструктуру там возможно. Но привлечь в Чечню туристов даже до эпидемии COVID-19 было слишком амбициозной задачей. Целый ряд решений по Северному Кавказу на бумаге обоснован одним образом, а в реальности связан с политическими соображениями или другими областями, выходящими за пределы экономической целесообразности. И, конечно, коррупция является проблемой, которую нельзя рассматривать только как региональную», - добавил эксперт.
Кроме того, Шведов рассказал, почему Северный Кавказ и юг России зачастую имеют приоритетное значение при распределении бюджетных средств.
«Много лет приоритетность объяснялась терроризмом. Эхо терроризма по-прежнему есть. Нo необходимость восстановления Чечни уже ушла в прошлое. Хотя по-прежнему ситуация в Чечне, Ингушетии, конечно, отличается от ситуации в других регионах России. Определенная тенденциозность, исходя из этих исторических фактов, многие из которых уже ушли в прошлое и не должны приниматься в расчет, все же имеют место. А некоторые исторические факты действительно имеют значение. Это, например, поколенческая проблема, связанная с высокой рождаемостью и недостатком инфраструктурных объектов в сфере образования, например, зданий школ. В Чечне, в меньшей мере в Ингушетии эта проблема ощутима до сих пор. Вместе с тем, oбъем сворованных денег в этом направлении, я думаю, невероятно велик», - посетовал он.
Главред «Кавказского узла» добавил, что нельзя винить в этом только региональные власти.
«Потому что деньги выделяются на основании документов, проектов, которые проверяются. И, значит, они специально проверяются таким образом, чтобы в некоторых случаях строились здания школ, которые не используются потом, потому что они не нужны. С другой стороны, есть фактор личного внимания. Например, Дагестан на Северном Кавказе был регионом, к которому было приковано внимание президента страны. Он лично занимался главой региона Васильевым, курировал его. Это было важным федеральным проектом – поменять Дагестан. Сделать ситуацию в регионе иной, чем она была на протяжении десятилетий. И этот проект по-прежнему исполняется. Но я подчеркиваю, что не могу утверждать, что какая-то область систематически недополучает, а за ее счет получает больше тот или иной регион Северного Кавказа», - отметил собеседник НСН.
Резюмируя, эксперт затронул тему газификации Северного Кавказа. Шведов отметил, что, в отличие от многих регионов России, там городское население живёт компактно. Потому газификация не является большой проблемой. С этой точки зрения расстояния небольшие – в отличие от Сибири или Дальнего Востока.
«А что касается строительства в горной местности, то это отдельная сложная тема. И в большей степени строительство, конечно, происходит не в горах. Технически возможная сетевая газификация – вот что планируют завершить полностью до 2025 года, но далеко не везде. Например, в Осетии и Чечне планируют. А в Дагестане – нет», - заключил Григорий Шведов.
Напомним, на минувшей неделе в Счётной палате сообщили, что институты развития Северо-Кавказского федерального округа неэффективны и нуждаются в «перезагрузке».
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