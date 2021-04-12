«Прибыли не будет». Северный Кавказ получит еще 200 миллиардов рублей

Шведов отметил, что федеральный центр иногда выделяет деньги, заведомо зная, что прибыли не будет, а проект заведомо нереализуем.

«Можно, например, вспомнить проекты, связанные с развитием туризма в Чечне. Конечно, построить инфраструктуру там возможно. Но привлечь в Чечню туристов даже до эпидемии COVID-19 было слишком амбициозной задачей. Целый ряд решений по Северному Кавказу на бумаге обоснован одним образом, а в реальности связан с политическими соображениями или другими областями, выходящими за пределы экономической целесообразности. И, конечно, коррупция является проблемой, которую нельзя рассматривать только как региональную», - добавил эксперт.



Кроме того, Шведов рассказал, почему Северный Кавказ и юг России зачастую имеют приоритетное значение при распределении бюджетных средств.

«Много лет приоритетность объяснялась терроризмом. Эхо терроризма по-прежнему есть. Нo необходимость восстановления Чечни уже ушла в прошлое. Хотя по-прежнему ситуация в Чечне, Ингушетии, конечно, отличается от ситуации в других регионах России. Определенная тенденциозность, исходя из этих исторических фактов, многие из которых уже ушли в прошлое и не должны приниматься в расчет, все же имеют место. А некоторые исторические факты действительно имеют значение. Это, например, поколенческая проблема, связанная с высокой рождаемостью и недостатком инфраструктурных объектов в сфере образования, например, зданий школ. В Чечне, в меньшей мере в Ингушетии эта проблема ощутима до сих пор. Вместе с тем, oбъем сворованных денег в этом направлении, я думаю, невероятно велик», - посетовал он.

Главред «Кавказского узла» добавил, что нельзя винить в этом только региональные власти.

«Потому что деньги выделяются на основании документов, проектов, которые проверяются. И, значит, они специально проверяются таким образом, чтобы в некоторых случаях строились здания школ, которые не используются потом, потому что они не нужны. С другой стороны, есть фактор личного внимания. Например, Дагестан на Северном Кавказе был регионом, к которому было приковано внимание президента страны. Он лично занимался главой региона Васильевым, курировал его. Это было важным федеральным проектом – поменять Дагестан. Сделать ситуацию в регионе иной, чем она была на протяжении десятилетий. И этот проект по-прежнему исполняется. Но я подчеркиваю, что не могу утверждать, что какая-то область систематически недополучает, а за ее счет получает больше тот или иной регион Северного Кавказа», - отметил собеседник НСН.