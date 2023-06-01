Выпускники в Шебекино освобождены от экзаменов из-за обстрелов ВСУ

Ученики школ из Шебекинского городского округа Белгородской области освобождены от экзаменов в связи со сложной обстановкой, вызванной постоянные обстрелами с украинской стороны. Об этом объявил губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал в соцсетях, что доложил о текущей ситуации президенту России Владимиру Путину. По словам главы региона, сейчас продумывается механизм, который даст возможность выпускникам из Шебекинского округа поступить в высшие учебные заведение без экзаменов.

Число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до восьми

Ранее утром Гладков сообщило о ранении двух сельских учителей в результате обстрела вооруженными силами Украины населённого пункта Новопетровка Валуйского городского округа. Пострадавшие госпитализированы. Осколками боеприпасов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оперативный штаб Белгородской области утром опроверг данные о якобы прорыве подразделений ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Сегодня же первый пункт временного размещения в Белгороде принял группу жителей Шебекино, готовят еще два.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ЭкзаменыОбстрелБелгород

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