Выпускники в Шебекино освобождены от экзаменов из-за обстрелов ВСУ
Ученики школ из Шебекинского городского округа Белгородской области освобождены от экзаменов в связи со сложной обстановкой, вызванной постоянные обстрелами с украинской стороны. Об этом объявил губернатор Вячеслав Гладков.
Он рассказал в соцсетях, что доложил о текущей ситуации президенту России Владимиру Путину. По словам главы региона, сейчас продумывается механизм, который даст возможность выпускникам из Шебекинского округа поступить в высшие учебные заведение без экзаменов.
Ранее утром Гладков сообщило о ранении двух сельских учителей в результате обстрела вооруженными силами Украины населённого пункта Новопетровка Валуйского городского округа. Пострадавшие госпитализированы. Осколками боеприпасов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оперативный штаб Белгородской области утром опроверг данные о якобы прорыве подразделений ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Сегодня же первый пункт временного размещения в Белгороде принял группу жителей Шебекино, готовят еще два.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Командир «Ахмата» сообщил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР
- Два учителя из села под Белгородом пострадали из-за обстрела ВСУ
- Женщина умерла на борту самолета по пути из Сочи в Челябинск
- Выпускники в Шебекино освобождены от экзаменов из-за обстрелов ВСУ
- Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию
- Пригожин опубликовал совместную фотографию с Прилепиным
- «Ростех» впервые представил защищенный полевой комплект связи для МЧС
- Число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до восьми
- Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
- СМИ: Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru