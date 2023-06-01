Выпускники в Шебекино освобождены от экзаменов из-за обстрелов ВСУ

Ученики школ из Шебекинского городского округа Белгородской области освобождены от экзаменов в связи со сложной обстановкой, вызванной постоянные обстрелами с украинской стороны. Об этом объявил губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал в соцсетях, что доложил о текущей ситуации президенту России Владимиру Путину. По словам главы региона, сейчас продумывается механизм, который даст возможность выпускникам из Шебекинского округа поступить в высшие учебные заведение без экзаменов.