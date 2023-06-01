Число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до восьми

Число пострадавших в результате обстрелов Шебекинского городского округа Белгородской области возросло до восьми. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор сообщил о пяти пострадавших в результате обстрелов Шебекино

Ранее губернатор сообщал о пяти раненых, напоминает Ura.ru.

Гладков подчеркнул, что погибших нет, пишет РИА ФАН. По словам главы региона, украинские военные не прорвались на территорию Белгородской области, однако продолжается массированный обстрел.

«Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. <...> Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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