Число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до восьми

Ранее губернатор сообщал о пяти раненых, напоминает Ura.ru.

Гладков подчеркнул, что погибших нет, пишет РИА ФАН. По словам главы региона, украинские военные не прорвались на территорию Белгородской области, однако продолжается массированный обстрел.

«Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. <...> Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

