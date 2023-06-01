Число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до восьми
Число пострадавших в результате обстрелов Шебекинского городского округа Белгородской области возросло до восьми. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщал о пяти раненых, напоминает Ura.ru.
Гладков подчеркнул, что погибших нет, пишет РИА ФАН. По словам главы региона, украинские военные не прорвались на территорию Белгородской области, однако продолжается массированный обстрел.
«Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. <...> Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию
- Пригожин опубликовал совместную фотографию с Прилепиным
- «Ростех» впервые представил защищенный полевой комплект связи для МЧС
- Число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до восьми
- Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
- СМИ: Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты
- Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах
- Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» в тыловые районы
- На шахте в Ростовской области произошло обрушение горной породы
- «Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru