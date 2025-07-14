Российская армия освободила Маяк и Малиновку
14 июля 202512:29
Армия России освободила еще два населенных пункта в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.
Так, силы группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль поселок Маяк в Донецкой Народной Республике.
В свою очередь, группировка «Восток» в результате активных и решительных действий освободила село Малиновка Запорожской области.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над населенными пунктами Николаевка и Карла Маркса в ДНР, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru