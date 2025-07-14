Армия России освободила еще два населенных пункта в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.

Так, силы группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль поселок Маяк в Донецкой Народной Республике.

В свою очередь, группировка «Восток» в результате активных и решительных действий освободила село Малиновка Запорожской области.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над населенными пунктами Николаевка и Карла Маркса в ДНР, напоминает RT.

