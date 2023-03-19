ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области
Село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района в Курской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины 19 марта. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
Сегодня ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области: село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал», - подчеркнул он.
Больше всего повреждений - в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. После десяти прилетов здесь незначительно пострадали здания медпункта и четырех частных домовладений. По данным главы региона, фасады, окна, крыши и заборы посечены осколками, оборваны в нескольких местах линий электропередач.
«Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений», - сообщил Роман Старовойт.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района. В Курской области зафиксировали десять прилетов. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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