ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области

Сегодня ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области: село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал», - подчеркнул он.



Больше всего повреждений - в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. После десяти прилетов здесь незначительно пострадали здания медпункта и четырех частных домовладений. По данным главы региона, фасады, окна, крыши и заборы посечены осколками, оборваны в нескольких местах линий электропередач.

«Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений», - сообщил Роман Старовойт.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района. В Курской области зафиксировали десять прилетов. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

