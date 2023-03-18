Старовойт рассказал об обстреле ВСУ послека Краснооктябрьский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района. В Курской области зафиксировали десять прилетов. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Три прилета пришлись по зданию бывшего дома культуры, который в последнее время не работал», - добавил Старовойт.

По его словам, среди жителей никто не пострадал.

Ранее он сообщил, что после обстрела Глушковского района в Курской области прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

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