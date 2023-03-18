Старовойт рассказал об обстреле ВСУ послека Краснооктябрьский

Кремль: Путин подписал закон, позволяющий выйти из гражданства Украины, подав заявление в МВД РФ Захарова: РФ продолжит добиваться ответов на вопросы о расследовании взрывов на «Северных потоках» СМИ: тропический циклон «Фредди» привел к гибели 463 человек в юго-восточных районах Африки СМИ: США отказали сербскому теннисисту Джоковичу вправе въехать в страну без прививки от COVID-19 Синоптик: в Москве - пик роста атмосферного давления