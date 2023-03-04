В Глушковском районе прервано энергоснабжение из-за обстрела ВСУ

После обстрела Глушковского района в Курской области прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава курского поселка Теткино раскрыл подробности обстрела

«В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет», - сообщил глава Курской области.

Ремонтные бригады уже начали устранять повреждения, уточнил Старовойт.

Ранее стало известно, что в Курской области по поручению главы региона Романа Старовойта будут усилены меры безопасности из-за напряженной обстановки в населенных пунктах, расположенных вблизи украинской границы. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина, сообщило агентство ТАСС.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область
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