ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Село Сушаны Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, есть ущерб. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

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«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», - написал глава региона.

По данным Богомаза, после обстрела частично повреждены три жилых дома и хозпостройка.

Ранее российская ПВО уничтожила над регионом пять дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ОбстрелБрянская Область

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