ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области
17 февраля 202410:08
Село Сушаны Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, есть ущерб. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», - написал глава региона.
По данным Богомаза, после обстрела частично повреждены три жилых дома и хозпостройка.
Ранее российская ПВО уничтожила над регионом пять дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru