ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», - написал глава региона.



По данным Богомаза, после обстрела частично повреждены три жилых дома и хозпостройка.

Ранее российская ПВО уничтожила над регионом пять дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».