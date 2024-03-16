ВСУ обстреляли села в двух районах Курской области

«В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано 9 прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы «Южная»», - отметил он, пообещав оказать помощь в восстановлении агрохозяйства.



Также обстрелу подверглась деревня Успеновка. Там проведут подомовой обход, чтобы уточнить последствия ЧП.



В Глушковском районе ВСУ атаковали поселок Тёткино и село Попово-Лежачи. В поселке Тёткино взрывами повреждено несколько домовладений, уточнил Старовойт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на территории Курской области средствами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов.