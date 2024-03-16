ВСУ обстреляли села в двух районах Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревни и села Кореневского и Глушковского районов, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано 9 прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы «Южная»», - отметил он, пообещав оказать помощь в восстановлении агрохозяйства.
Также обстрелу подверглась деревня Успеновка. Там проведут подомовой обход, чтобы уточнить последствия ЧП.
В Глушковском районе ВСУ атаковали поселок Тёткино и село Попово-Лежачи. В поселке Тёткино взрывами повреждено несколько домовладений, уточнил Старовойт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на территории Курской области средствами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов.
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