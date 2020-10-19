Все школы Забайкалья перейдут на дистанционное обучение
Все школы Забайкальского края в ближайшее время переведут на дистанционное обучение из-за вспышки эпидемии коронавируса. Такое поручение дал губернатор Александр Осипов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении говорится, что школы должны перейти на «удаленку» в ближайшие дни. Каникулы ускоряются и увеличиваются на одну-две недели.
Губернатор также сообщил о необходимости снижать посещаемость детских садов, пишут «Известия».
При этом Осипов заявил, что до 60–70% сотрудников предприятий должны перейти на дистанционную работу, таким образом родители смогут находиться дома с детьми, передает RT. Крупные предприятия должны будут составить список работников, которые смогут работать удаленно.
За последние сутки в Забайкалье коронавирус был выявлен у 198 человек.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?» назвал конспирологией предположение о вечной дистанционке для школьников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Северокорейские хакеры атаковали военные предприятия в России
- Собянин: Соблюдение мер должно помочь не допустить локдауна
- Все школы Забайкалья перейдут на дистанционное обучение
- Собянин заявил об отказе от жёстких ограничений из-за COVID-19
- Арестован врач, выдавший нижегородскому стрелку справки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru