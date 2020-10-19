Все школы Забайкалья перейдут на дистанционное обучение

Губернатор также сообщил о необходимости снижать посещаемость детских садов, пишут «Известия».

При этом Осипов заявил, что до 60–70% сотрудников предприятий должны перейти на дистанционную работу, таким образом родители смогут находиться дома с детьми, передает RT. Крупные предприятия должны будут составить список работников, которые смогут работать удаленно.

За последние сутки в Забайкалье коронавирус был выявлен у 198 человек.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?» назвал конспирологией предположение о вечной дистанционке для школьников.



