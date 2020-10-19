Собянин заявил об отказе от жёстких ограничений из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют вводить жёсткие ограничения из-за коронавируса.
В своём Telegram столичный глава рассказал, что такие меры, как комендантский час, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, а также закрытие почти всех предприятий, «абсолютно неприемлемы и невозможны».
По словам Собянина, необходимо найти компромисс между закрытием города и полным отказом от ограничений. «Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса», - добавил градоначальник.
По данным мэра, в настоящее время в Москве примерно 6,5 млн человек или 50% жителей, которые остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть. Это, например, граждане старше 65 лет, школьники старших классов, студенты, отдельных вузов и колледжей, малыши до 3 лет и их мамы, а также уже переболевшие COVID-19 работники. Собянин заявил, что эти люди защищены от заражения, что «должно существенно ограничивать распространение заболевания».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru