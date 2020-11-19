Водителям с летней резиной посоветовали не выезжать на дороги Москвы

Водителям в Москве, не сменившим летнюю резину на зимнюю, не стоит в четверг выезжать из-за гололедицы и снежного наката на дорогах. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В четверг в Москве потеплеет

Там отметили, что в ночь на четверг в столице прошел мокрый снег и ледяной дождь после чего на дорогах образовалась гололедица и снежный накат. Использование летних шин в таких условиях может привести к авариям.

Аэропорты Москвы в четверг отменили и задержали около 30 рейсов из-за непогоды, сообщает РИА ФАН.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные в столице может появиться снежный покров до 4 см.


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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:АвтомобилистыМосква
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