В четверг в Москве потеплеет

В Москве в четверг потеплеет до трех градусов, но будет облачно, а на дорогах ожидают гололед, сообщает РИА Новости.

Причиной станет северо-атлантический циклон, он принесет потепление и небольшие осадки, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 м/с.

Ночью температура опуститься до нуля градусов по Цельсию.

Ранее синоптики обещали, что в пятницу в Москве начнет падать снег, в выходные может появиться снежный покров до 4 см, он будет временным и растает.

