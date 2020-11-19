В четверг в Москве потеплеет
19 ноября 202008:50
В Москве в четверг потеплеет до трех градусов, но будет облачно, а на дорогах ожидают гололед, сообщает РИА Новости.
Причиной станет северо-атлантический циклон, он принесет потепление и небольшие осадки, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 м/с.
Ночью температура опуститься до нуля градусов по Цельсию.
Ранее синоптики обещали, что в пятницу в Москве начнет падать снег, в выходные может появиться снежный покров до 4 см, он будет временным и растает.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru