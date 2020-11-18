На выходных москвичам пообещали формирование снежного покрова
В Москве в выходные может появиться снежный покров до 4 см. По прогнозу синоптиков, он будет временным и растает. Об этом РИА Новости сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
По её словам, ближе к выходным дневная температура составит 0...-5 градусов.
В пятницу начнутся осадки в виде снега. В ночь на субботу так же будет идти снег. В ночь на воскресенье подморозит до -2...-7 градусов. При таких климатических условиях снег не сможет растаять, передает RT.
В воскресенье после обеда синоптик снова пообещала снег, пишет «Газета.ру».
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