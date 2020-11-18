На выходных москвичам пообещали формирование снежного покрова

В Москве в выходные может появиться снежный покров до 4 см. По прогнозу синоптиков, он будет временным и растает. Об этом РИА Новости сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, ближе к выходным дневная температура составит 0...-5 градусов.