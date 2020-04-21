Во Владикавказе участники акции протеста получили административный арест

Дела были квалифицированы по 19.3 статье КоАП РФ "Неповиновение сотруднику полиции" и 20.2 статье, подразумевающей наказание за нарушение общественного порядка. Сроки ареста составляют от 3 до 15 суток. Акция протеста была проведена на площади Штыба перед Домом правительства Северной Осетии, поводом для нее стал режим самоизоляции. В среду 22 апреля суды продолжат рассмотрение дел остальных участников.

Центральные власти назвали акцию незаконной, однако призвали правительство республики поддерживать с жителями конструктивный диалог. По данным регионального Минздрава, диагноз COVID-19 обнаружен у 211 жителей Северной Осетии, за день их число увеличилось на 34 человека. 18 пациентов уже выздоровели, двое скончались, 15 находятся на вентиляции легких.