В Кремле назвали незаконной акцию протеста во Владикавказе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вчерашнюю акцию протеста в столице Северной Осетии незаконной. В Кремле считают, что волнения могут привести к негативным последствиям для эпидемиологической обстановки в республике.
В то же время Песков отказался давать оценку событиям во Владикавказе. По его словам, инициативная группа сможет донести свою точку зрения до сведения руководства Северной Осетии.
Накануне несколько сотен человек собрались в центре Владикавказа. Они требовали, чтобы руководство республики ушло в отставку, а также призывали назначить депутата Собрания представителей Владикавказа Виталия Калоева временно возглавить регион.
В ходе митинга произошли столкновения с правоохранительными органами, несколько десятков человек были задержаны, передает «Свободная пресса».
Однако сам депутат позже выступил с обращением, в котором призвал людей сохранять режим самоизоляции.
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