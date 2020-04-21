В Кремле назвали незаконной акцию протеста во Владикавказе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вчерашнюю акцию протеста в столице Северной Осетии незаконной. В Кремле считают, что волнения могут привести к негативным последствиям для эпидемиологической обстановки в республике.

Калоев призвал жителей Осетии соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса

В то же время Песков отказался давать оценку событиям во Владикавказе. По его словам, инициативная группа сможет донести свою точку зрения до сведения руководства Северной Осетии.

Накануне несколько сотен человек собрались в центре Владикавказа. Они требовали, чтобы руководство республики ушло в отставку, а также призывали назначить депутата Собрания представителей Владикавказа Виталия Калоева временно возглавить регион.

В ходе митинга произошли столкновения с правоохранительными органами, несколько десятков человек были задержаны, передает «Свободная пресса».

Однако сам депутат позже выступил с обращением, в котором призвал людей сохранять режим самоизоляции.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:МитингПесковСеверная Осетия
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