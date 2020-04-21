В Кремле назвали незаконной акцию протеста во Владикавказе

В то же время Песков отказался давать оценку событиям во Владикавказе. По его словам, инициативная группа сможет донести свою точку зрения до сведения руководства Северной Осетии.



Накануне несколько сотен человек собрались в центре Владикавказа. Они требовали, чтобы руководство республики ушло в отставку, а также призывали назначить депутата Собрания представителей Владикавказа Виталия Калоева временно возглавить регион.



В ходе митинга произошли столкновения с правоохранительными органами, несколько десятков человек были задержаны, передает «Свободная пресса».



Однако сам депутат позже выступил с обращением, в котором призвал людей сохранять режим самоизоляции.

