Это абсурд! В Северной Осетии оценили требование сделать Калоева главой республики
Осетинский общественный деятель в эфире НСН объяснил, почему дело не в Калоеве, а в репетиции «голодного бунта».
Назначить главой правительства Северной Осетии судимого за убийство Виталия Калоева потребовали участники митинга во Владикавказе. Как сообщают местные блогеры, порядка 700 человек собрались в центре города на несанкционированный стихийный митинг, несмотря на режим самоизоляции. Они потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова.
Осетинский общественный деятель Джабраил Габачиев в эфире НСН оценил требования земляков.
«Это все абсурд. Калоев – человек, судимый за убийство. Тяжкое преступление. О каком назначении можно говорить? Во-вторых, коней на переправе не меняют. Сейчас сложная ситуация. Битаров вполне нормально справляется со своими обязанностями, не дает экономике упасть на колени. Он хозяйственник. Поэтому федеральная власть менять его не будет», - подчеркнул Габачиев.
По его мнению, дело в Северной Осетии совсем не в конкретных персонах.
«Это не от Битарова зависит. По всей России людям тяжело, если нет работы и нет запасов», - заключил собеседник НСН.
Напомним, уроженец Северной Осетии Виталий Калоев стал известен после того, как в 2004 году убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе над Боденским озером 1 июля 2002 года. Тогда погибли его жена и двое детей. В 2005 году Калоев был осужден за убийство Нильсена. В 2007 году за примерное поведение был досрочно освобожден и вернулся в Россию.
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