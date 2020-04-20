Это абсурд! В Северной Осетии оценили требование сделать Калоева главой республики

По его мнению, дело в Северной Осетии совсем не в конкретных персонах.

«Это не от Битарова зависит. По всей России людям тяжело, если нет работы и нет запасов», - заключил собеседник НСН.

Напомним, уроженец Северной Осетии Виталий Калоев стал известен после того, как в 2004 году убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе над Боденским озером 1 июля 2002 года. Тогда погибли его жена и двое детей. В 2005 году Калоев был осужден за убийство Нильсена. В 2007 году за примерное поведение был досрочно освобожден и вернулся в Россию.

