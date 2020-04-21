Майков: После карантина многие сменят работу, семью и страну
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ: Режим самоизоляции будет продлен
Режим самоизоляции в России может быть продлен до окончания майских праздников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в правительстве. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня.
Павел Майков : «Мне интересно другое, почему до сих пор не было объявлено чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, и уже от этого можно было бы выдвигать какие-то требования: не выпускать людей из домов, требовать самоизоляцию и прочее. А в данном случае я вообще слабо понимаю, что происходит. У меня ощущение, что наша правительство вообще ничего не делает, а просто находится в некой панике», – комментирует для слушателей НСН Павел Майков.
По России прошли митинги в режиме онлайн
В ряде российских городов состоялись митинги в режиме онлайн. Эта новая форма протеста началась в Ростове-на-Дону, потом перекочевала в Москву, затем в Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск и другие города. Участники использовали приложение «Яндекс.Навигатор» и функцию «Разговорчики». Если раньше там обсуждали ситуацию на дороге, то сейчас на картах городов появлялись протестные сообщения по поводу самоизоляции. Реальный митинг прошёл 20 апреля во Владикавказе.
Павел Майков : «Что такое санкционированный митинг-то я слабо понимаю. А митинг онлайн – это, по моему мнению, какая-то бредятина. Как я понимаю, люди себя так занимают на самоизоляции и немного хайпуют на этом. Потому что смысл митинга – что-то поменять. А митинг, проходящий онлайн, не меняет ничего, кроме твоего настроения и, может быть, настроения окружающих. Можно что-то высказать, люди посмеются, показать свое остроумие и так далее. Странная новость, как и странная ситуация, по-моему», – отмечает актер в эфире НСН.
Большинство россиян за время карантина захотели сменить работу
Более двух третей россиян за время карантина захотели сменить работу. Об этом сообщает сервис Работа.ру. 43 процента респондентов решили найти более перспективную работу, 18 процентов опрошенных хотят сменить работу из-за финансовых трудностей в их текущей компании.
Павел Майков : «Подозреваю, что после карантина многие захотят сменить семью. Может быть, даже сменить страну многие захотят. Серьезные изменения нас ожидают после карантина», – говорит он в беседе с НСН.
В Минкомсвязи опровергли возможность сохранения пропусков после пандемии
Сохранять цифровые пропуска после окончания пандемии коронавируса нового типа нет необходимости, заявил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Павел Майков : «Будем надеяться, хотя нас так часто обманывали. Но будем надеяться, что мы не поселимся в известном романе Джорджа Оруэлла навсегда», – делится своим мнением Павел Майков в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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