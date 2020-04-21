Майков: После карантина многие сменят работу, семью и страну

Павел Майков : «Что такое санкционированный митинг-то я слабо понимаю. А митинг онлайн – это, по моему мнению, какая-то бредятина. Как я понимаю, люди себя так занимают на самоизоляции и немного хайпуют на этом. Потому что смысл митинга – что-то поменять. А митинг, проходящий онлайн, не меняет ничего, кроме твоего настроения и, может быть, настроения окружающих. Можно что-то высказать, люди посмеются, показать свое остроумие и так далее. Странная новость, как и странная ситуация, по-моему», – отмечает актер в эфире НСН.

