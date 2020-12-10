Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID-19
Ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19 в Санкт-Петербурге, будут смягчены в случае улучшения эпидситуации в городе. Об этом заявил председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик.
Напомним, согласно распоряжению властей, с 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время. Однако эти ограничения не затронут производственные столовые, доставку и обслуживание навынос. Также они не распространяются на работу предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
Кроме того, с 30 декабря по 10 января в Санкт-Петербурге для посетителей будут закрыты музеи, театры, выставки, концертные площадки.
Между тем, ранее стало известно, что рестораторы северной столицы протестуют против запрета работать в Новый год. Они публично заявляют о том, что собираются открыть заведения в новогоднюю ночь. Кроме того, они разработали так называемую карту сопротивления, на которой отображаются рестораны, которые намерены работать, несмотря на запреты властей, отмечает Ura.ru.
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