В Госдуме поддержали борющиеся с закрытием бары

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал питерским барам найти общий язык с властями.

В Санкт-Петербурге появилась «Карта сопротивления». В ней указаны бары, которые отказываются закрыться в праздники.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал питерским барам найти общий язык с властями.

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«Прям какое-то нападение коронавируса на Северную столицу. Очень искренне желаю сопротивляющимся барам найти общий язык с теми, кто запрещает им работать, и все-таки чуть-чуть, но работать, кушать хочется всем», – прокомментировал он.

Кроме того, Милонов в эксклюзивном интервью НСН предложил сажать в тюрьму за употребление наркотиков.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Виталий МилоновСанкт-ПетербургРесторан
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