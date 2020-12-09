В Госдуме поддержали борющиеся с закрытием бары
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал питерским барам найти общий язык с властями.
В Санкт-Петербурге появилась «Карта сопротивления». В ней указаны бары, которые отказываются закрыться в праздники.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал питерским барам найти общий язык с властями.
«Прям какое-то нападение коронавируса на Северную столицу. Очень искренне желаю сопротивляющимся барам найти общий язык с теми, кто запрещает им работать, и все-таки чуть-чуть, но работать, кушать хочется всем», – прокомментировал он.
Кроме того, Милонов в эксклюзивном интервью НСН предложил сажать в тюрьму за употребление наркотиков.
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