Беглов поручил разработать меры поддержки ресторанов Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил до конца текущей недели разработать меры дополнительной поддержки малого бизнеса в городе, включая ресторанный. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Ранее Александр Беглов подчеркнул, что в случае улучшения эпидситуации и снижения количества заболевших, власти будут готовы смягчить действующие из-за COVID-19 ограничения. Однако он не исключил, что в случае ухудшения ситуации меры могут быть усилены, отмечает RT.

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Между тем, не менее ста кафе и баров Санкт-Петербурга выступили против решения властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года. Их список представлен на сайте проекта под названием «Карта сопротивления». Комментируя «движение сопротивления» баров и ресторанов Санкт-Петербурга, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что бизнес и власти северной столицы должны выстраивать диалог.

Напомним, по решению властей Санкт-Петербурга, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января все организации общепита будут закрыты с 19:00 до 6:00 часов, а с 30 декабря по 3 января не будут работать вовсе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:КоронавирусРесторанСанкт-ПетербургАлександр Беглов
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