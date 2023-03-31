Власти объяснили громкие звуки над Белгородом

МИД РФ заявил об обеспечении арестованному репортеру из США консульского доступа Суд в Москве арестовал двух врио брянского замгубернатора США завершили обучение украинских экипажей системы ПВО Patriot АвтоВАЗ сдвинул корпоративный отпуск из-за нехватки комплектующих Эвакуированы все застрявшие по пути в Териберку туристы