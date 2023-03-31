Власти объяснили громкие звуки над Белгородом

В региональном правительстве рассказали о причинах громких звуков над Белгородом, передают СМИ.

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Звуки связаны с работой вооруженных сил России, заявили в правительстве Белгородской области. Подробностей власти не привели.

Вечером 30 марта над городом раздалось девять мощных звуков. Предположительно, работала противовоздушная оборона.

По данным РИА новости, жители Белгорода слышали взрывы в течение 20 минут. В домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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