Власти объяснили громкие звуки над Белгородом
31 марта 202300:26
В региональном правительстве рассказали о причинах громких звуков над Белгородом, передают СМИ.
Звуки связаны с работой вооруженных сил России, заявили в правительстве Белгородской области. Подробностей власти не привели.
Вечером 30 марта над городом раздалось девять мощных звуков. Предположительно, работала противовоздушная оборона.
По данным РИА новости, жители Белгорода слышали взрывы в течение 20 минут. В домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация, пишет НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Присяжные проголосовали за предъявление обвинений Трампу
- Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
- Власти объяснили громкие звуки над Белгородом
- Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО
- В Совфеде предложили внести изменения в закон о гражданской обороне
- Белый дом признал невозможность лишения России членства в СБ ООН
- В Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
- СМИ сообщили о взрывах и воздушной тревоге в Харьковской области
- Над Белгородом прогремело девять мощных взрывов
- В США рассказали, в какую страну сбежит Зеленский
30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru