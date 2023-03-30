Над Белгородом прогремело девять мощных взрывов

Взрывы прогремели в 22:10 по московскому времени. Они продолжались в течение 20 минут с интервалами.

Предположительно, сработала противовоздушная оборона. В домах дрожали стекла, у машин сработала сигнализация.

Комментариев от властей региона пока не поступало.

В Белгородской области 30 марта провели тренировку по вывозу людей из приграничного города Шебекино. Также прошла проверка системы звукового оповещения населения, передает НСН.

