Над Белгородом прогремело девять мощных взрывов
30 марта 202322:52
В небе над центром Белгорода раздалось девять взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.
Взрывы прогремели в 22:10 по московскому времени. Они продолжались в течение 20 минут с интервалами.
Предположительно, сработала противовоздушная оборона. В домах дрожали стекла, у машин сработала сигнализация.
Комментариев от властей региона пока не поступало.
В Белгородской области 30 марта провели тренировку по вывозу людей из приграничного города Шебекино. Также прошла проверка системы звукового оповещения населения, передает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- В Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
- СМИ сообщили о взрывах и воздушной тревоге в Харьковской области
- Над Белгородом прогремело девять мощных взрывов
- В США рассказали, в какую страну сбежит Зеленский
- Захарова предостерегла Запад от вмешательства в ситуацию в Грузии
- На трассе «Дон» образовалась 50-километровая пробка
- ВОЗ: число смертей от коронавируса в мире сократилось на 39%
- СМИ: американская Kraft Heinz нашла покупателя на российский бизнес
- Пентагон сообщил о подготовке семи тысяч украинских военных
- Актриса Муцениеце призналась в обмане приемной комиссии ВГИКа
30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru