В Белгородской области власти потренировались в вывозе людей из Шебекино

Власти показали бункер, где может разместиться управленческий пункт оперштаба, передает РИА Новости. В случае какой-либо угрозы, тяжелобольных людей переместят в защищенное помещение, где можно будет проводить несложные операции и оказывать медицинскую помощь. По всему городу разместили указатели с ближайшими местами укрытий.

Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Он находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной. Его население составляет порядка 40 тысяч человек.

25 марта экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН высказал мнение, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления. Он утверждает, что ВСУ могут организовать наступательные отвлекающие операции в направлении территорий Белгородской, Курской, Брянской областей.

