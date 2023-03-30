В Белгородской области власти потренировались в вывозе людей из Шебекино
Власти Белгородской области провели тренировку по вывозу людей с территории приграничного города Шебекино. Отрабатывались действия при объявлении ЧС сотрудников органов власти, транспорта, водителей и работников социальных объектов и объектов жизнеобеспечения.
Также прошла тренировка сирены и звукового оповещения населения.
Власти показали бункер, где может разместиться управленческий пункт оперштаба, передает РИА Новости. В случае какой-либо угрозы, тяжелобольных людей переместят в защищенное помещение, где можно будет проводить несложные операции и оказывать медицинскую помощь. По всему городу разместили указатели с ближайшими местами укрытий.
Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Он находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной. Его население составляет порядка 40 тысяч человек.
25 марта экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН высказал мнение, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления. Он утверждает, что ВСУ могут организовать наступательные отвлекающие операции в направлении территорий Белгородской, Курской, Брянской областей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru