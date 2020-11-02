Власти Крыма не видят смысла ограничивать въезд туристов на фоне COVID-19

Вводить ограничения на въезд туристов в Крым – на фоне увеличения числа заразившихся COVID-19 – не планируется. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. При этом, по его словам, в Крыму все должны соблюдать требования Роспотребнадзора по недопущению распространения инфекции.

Всего с начала эпидемии на полуострове выявлено 9 816 инфицированных COVID-19.

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Ранее стало известно, что в сентябре 2020 года на крымских курортах отдохнули более одного миллиона человек, что превышает прошлогодний показатель на 40 процентов. Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

В беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что это говорит об очень успешном сезоне.

«По оценкам туроператоров, октябрь тоже побьет прошлогодние показатели», – сказала в эфире НСН Майя Ломидзе.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Сергей АксеновТуристыКоронавирусКрым
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