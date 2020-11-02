Власти Крыма не видят смысла ограничивать въезд туристов на фоне COVID-19

Вводить ограничения на въезд туристов в Крым – на фоне увеличения числа заразившихся COVID-19 – не планируется. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. При этом, по его словам, в Крыму все должны соблюдать требования Роспотребнадзора по недопущению распространения инфекции.

Всего с начала эпидемии на полуострове выявлено 9 816 инфицированных COVID-19.