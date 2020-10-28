Россияне приобрели туров с кэшбеком на 870 млн руб
Россияне за первую неделю второго этапа программы стимулирования внутренних туристических поездок забронировали туров с кэшбэком на 870 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Ростуризма.
«За первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров с кешбэком. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс рублей», - сообщается в нем.
Наибольшей популярностью пользуется отдых в Краснодарском крае, Крыму, Ставропольском крае и Московской области, среди городов наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург.
Большинство туров приобретено на ближайшие недели, туристы принимают решение о поездке в среднем за 12 дней до старта путешествия, тогда как на первом этапе программы этот показатель составлял 35 дней.
Как рассказала НСН ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в результате начала работы второго этапа стимулирования туристических поездок граждане получили возможность купить туры по России с частичным возвратом средств. Возвращается 20% стоимости тура любой цены, но не более двадцати тысяч рублей. Самое главное преимущество этой акции в том, что в нее включены туры и на новогодние праздники, то есть в период до 10 января.
Как добавила НСН глава Ростуризма Зарина Догузова, теперь в программе участвуют туры от двух ночей, это значит, люди могут отправиться в короткие поездки на выходные. Теперь в программе участвуют туры любой стоимости.
Действие этой программы стимулирования внутреннего туризма продлится до полуночи 5 декабря.
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