Ломидзе: число туристов в Крыму говорит об успешном сезоне
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Стартовал второй этап программы туристического кэшбека
В России стартовал второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств. Он продлится до полуночи 5 декабря.
Майя Ломидзе: «Это, безусловно, стало событием номер один за последние дни. Граждане получили возможность купить туры по России с частичным возвратом средств. Возвращается 20 процентов стоимости тура любой цены, но не более двадцати тысяч рублей. Надо сказать, что анонсирование этой акции сильно взбудоражило наших потребителей. Мы получили большое количество звонков. Люди были готовы приобретать туры немедленно, акция начала анонсироваться за неделю до даты ее запуска. Самое главное преимущество этой акции в том, что в нее включены туры и на новогодние праздники, то есть в период до 10 января. Это тоже очень порадовало наших туристов и, безусловно, предприятия туристической индустрии», – поделилась с НСН Майя Ломидзе.
Медведев: закрытие границ – неэффективный метод борьбы с коронавирусом
Закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Такого мнения придерживается зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Майя Ломидзе: «Это не менее важное событие. Видимо, он не один придерживается такой точки зрения, потому что буквально с начала октября произошло несколько событий, подтверждающих это. В частности, Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией и увеличивает частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Это тоже вдохновило наших туристов, которые готовы немедленно отправиться в любую страну, даже если она не является туристическим центром. Я имею в виду, к примеру, Сербию. И даже то, что открытие с Японией пока не дает возможности путешествовать туристам, так как туда пока могут отправиться только люди, которые связаны семейными узами, кто едет на обучение или лечение, россияне все равно на низком старте», – отметила она в интервью НСН.
Отдых в Крыму этой осенью пользуется беспрецедентным спросом
В сентябре на крымских курортах отдохнули более одного миллиона человек, что превышает прошлогодний показатель на 40 процентов. Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Майя Ломидзе: «Это говорит об очень успешном сезоне. По оценкам туроператоров, октябрь тоже побьет прошлогодние показатели», – сказала в эфире НСН Майя Ломидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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