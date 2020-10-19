Ломидзе: число туристов в Крыму говорит об успешном сезоне

Майя Ломидзе: «Это не менее важное событие. Видимо, он не один придерживается такой точки зрения, потому что буквально с начала октября произошло несколько событий, подтверждающих это. В частности, Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией и увеличивает частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Это тоже вдохновило наших туристов, которые готовы немедленно отправиться в любую страну, даже если она не является туристическим центром. Я имею в виду, к примеру, Сербию. И даже то, что открытие с Японией пока не дает возможности путешествовать туристам, так как туда пока могут отправиться только люди, которые связаны семейными узами, кто едет на обучение или лечение, россияне все равно на низком старте», – отметила она в интервью НСН.

