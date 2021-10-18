Власти Калужской области вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий

А ранее сообщалось, что посещение спортивных соревнований в Мурманской области с этого понедельника, 18 октября, станет возможным только при наличии QR-кода. В сообщении регионального оперштаба отмечается, что речь идёт о спортивных соревнованиях, проводимых в закрытых помещениях, которые разрешено заполнять только на 30%. Кроме QR-кода или сертификата о вакцинации можно предъявить справку о перенесённом коронавирусе не более шести месяцев назад, либо отрицательный ПЦР-тест (срок действия – три дня).

Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет.

Ранее управление Роспотребнадзора по Иркутской области объявило об обязательной вакцинации для ряда категорий населения.

