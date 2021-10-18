Власти Калужской области вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий

В связи с осложнившейся ситуацией с COVID-19, власти Калужской области ввели обязательную я вакцинацию для отдельных категорий граждан. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Там пояснили, что не менее 80% сотрудников коллективов из сферы образования, культуры, промышленности и услуг, с учётом переболевших за последние шесть месяцев, должны быть привиты, пишет RT.

«Полусумасшедшие тётки!» Мясников назвал виновных в недоверии россиян к вакцинам

А ранее сообщалось, что посещение спортивных соревнований в Мурманской области с этого понедельника, 18 октября, станет возможным только при наличии QR-кода. В сообщении регионального оперштаба отмечается, что речь идёт о спортивных соревнованиях, проводимых в закрытых помещениях, которые разрешено заполнять только на 30%. Кроме QR-кода или сертификата о вакцинации можно предъявить справку о перенесённом коронавирусе не более шести месяцев назад, либо отрицательный ПЦР-тест (срок действия – три дня).

Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет.

Ранее управление Роспотребнадзора по Иркутской области объявило об обязательной вакцинации для ряда категорий населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКалужская ОбластьВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры