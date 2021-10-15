Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Иркутской области
Временно исполняющий обязанности главного санитарного врача Иркутской области Михаил Лужнов подписал постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий населения, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
В частности, привиться от коронавируса обязали граждан старше 60 лет, а также медицинских работников, государственных и муниципальных служащих, сотрудники предприятий общепита и торговли, а также туристических, промышленных и транспортных предприятий.
Кроме того, обязательной вакцинация является для студентов старше 18 лет, сотрудники предприятий сферы бытового обслуживания, энергетиков, вахтовиков, волонтёров и лиц, проживающих в социальных учреждениях.
Ранее власти Приморского края ввели систему QR-кодов о вакцинации для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита, сообщает RT.
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