Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Иркутской области

Временно исполняющий обязанности главного санитарного врача Иркутской области Михаил Лужнов подписал постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий населения, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

В частности, привиться от коронавируса обязали граждан старше 60 лет, а также медицинских работников, государственных и муниципальных служащих, сотрудники предприятий общепита и торговли, а также туристических, промышленных и транспортных предприятий.

Кроме того, обязательной вакцинация является для студентов старше 18 лет, сотрудники предприятий сферы бытового обслуживания, энергетиков, вахтовиков, волонтёров и лиц, проживающих в социальных учреждениях.

Ранее власти Приморского края ввели систему QR-кодов о вакцинации для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита, сообщает RT.

