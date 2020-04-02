В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Власти Забайкальского края запретили продажу алкоголя в регионе на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщается на на официальном портале края. Мера введена в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, полный запрет на продажу алкоголя в регионе введён из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции. Отмечается, что запрет будет временным, пишет Утро.ру.