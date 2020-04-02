В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Власти Забайкальского края запретили продажу алкоголя в регионе на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщается на на официальном портале края. Мера введена в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, полный запрет на продажу алкоголя в регионе введён из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции. Отмечается, что запрет будет временным, пишет Утро.ру.

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Напомним, ранее НСН писала, что глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой ограничить продажу алкоголя в стране в связи с ситуаций по коронавирусной инфекции. Он предлагает ввести запрет до 1 мая на продажу не более 1 литра алкоголя крепостью более девяти градусов в руки при разовой покупке.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарь в беседе с НСН раскритиковал идею Хамзаева.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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