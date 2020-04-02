Матвиенко рассказала, почему россияне скупают водку
Валентина Матвиенко рассказала, что продажи водки с начала распространения коронавируса в России существенно увеличились. По словам спикера Совета Федерации, это произошло не потому, что жители страны в самоизоляции стали больше пить. Увеличение спроса, по словам Матвиенко, стало следствием нехватки антисептиков в аптеках, отмечает РИА «Новости».
Как заявила Валентина Матвиенко, Совфед запрашивал информацию об изменении уровня продаж алкоголя с начала распространения COVID-19 в России непосредственно у его производителей.
Ранее НСН писала, что аналитики зафиксировали в России рост спроса на алкоголь. Как отмечает РБК, в период с 23 по 29 марта наши соотечественники потратили в винных магазинах почти на 22% больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Источник отмечает, что из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности следует, что быстрый рост трат на алкогольную продукцию начался в конце марта – в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции.
При этом, отмечается, что в последнюю неделю марта обвально сократились (в годовом исчислении) расходы наших соотечественников на развлечения (минус 78,1%), спорт (минус 52,6%) и одежду (минус 51%)
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