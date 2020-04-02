Матвиенко рассказала, почему россияне скупают водку

Валентина Матвиенко рассказала, что продажи водки с начала распространения коронавируса в России существенно увеличились. По словам спикера Совета Федерации, это произошло не потому, что жители страны в самоизоляции стали больше пить. Увеличение спроса, по словам Матвиенко, стало следствием нехватки антисептиков в аптеках, отмечает РИА «Новости».

Как заявила Валентина Матвиенко, Совфед запрашивал информацию об изменении уровня продаж алкоголя с начала распространения COVID-19 в России непосредственно у его производителей.