В Таганроге после атаки дронов повреждений инфраструктуры не обнаружили
9 марта 202410:53
В Таганроге не выявили повреждений городской инфраструктуры после массированной атаки украинских дронов на город, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины, добавил глава региона.
В субботу в Минобороны сообщили, что над Ростовской областью сбит 41 украинский беспилотник самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru