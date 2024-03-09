В Таганроге после атаки дронов повреждений инфраструктуры не обнаружили

Российские военные в течение ночи перехватили 47 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны В столице Гаити местные банды атаковали президентский дворец Возможность появления льготной ипотеки для учителей обсуждает рабочая группа при Минпросвещения Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе В Санкт-Петербурге открыли инсталляцию, посвященную Евгению Мравинскому