В Таганроге после атаки дронов повреждений инфраструктуры не обнаружили

В Таганроге не выявили повреждений городской инфраструктуры после массированной атаки украинских дронов на город, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Массовая атака беспилотников: Последствия в Ростовской и Курской областях

«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины, добавил глава региона.

В субботу в Минобороны сообщили, что над Ростовской областью сбит 41 украинский беспилотник самолетного типа.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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