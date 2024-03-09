Минобороны: Над Ростовской областью сбили 41 беспилотник

Российские военные нейтрализовали 47 беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

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По данным ведомства, ночью 9 марта была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей», — указали в министерстве.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о предотвращении массовых атак дронов в Таганроге и близ Морозовска.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороныПВОРостовская Область

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