Минобороны: Над Ростовской областью сбили 41 беспилотник
Российские военные нейтрализовали 47 беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, ночью 9 марта была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей», — указали в министерстве.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о предотвращении массовых атак дронов в Таганроге и близ Морозовска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru