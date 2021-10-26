В Свердловской области предложили ужесточить антиковидные меры

Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, губернатору области еженедельно направляются предложения по предупреждению распространения коронавируса, исходя из учета текущей ситуации.

«Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщают местные СМИ, в Свердловской области введут краткосрочный локдаун: закроют заведения общепита, большинство магазинов, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, кинотеатры, отменят массовые мероприятия.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября из-за распространения коронавируса. Регионам с трудной эпидемиологической обстановкой было разрешено ввести режим нерабочих дней раньше либо продлить его после 7 ноября. В шести российских регионах нерабочие дни начались с 25 октября.

