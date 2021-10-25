В шести российских регионах начинаются нерабочие дни
С 25 октября начинаются нерабочие дни в шести регионах России.
Это Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская, Самарская области и Пермский край.
Там прекращена деятельность всех организаций за некоторыми исключениями. В каждом субъекте они отличаются. Разрешено работать больницам, аптекам, продуктовым магазинам, органам госвласти и местного самоуправления.
При этом вводится система QR-кодов для посещения общественных мест, таких как торговые центры, фитнес-центры, театры, кинотеатры.
С 25 октября в Москве вступили в силу новые ограничения, введенные главой города Сергеем Собяниным на фоне роста заболеваемости COVID-19.
Они предполагают введение домашнего режима до 25 февраля 2022 года для жителей мегаполиса старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+35 660 / сут.
Умерли
231 тыс.+1 072 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+22 784 / сут.
- В шести российских регионах начинаются нерабочие дни
- Стало известно о предстоящем повышении цен на гречку, овсянку и хлопья
- Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации
- В Москве вступили в силу новые ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом
- Для помощи семье убитого оператора Хатчинс собрали более $175 тысяч
- Музыкант Эд Ширан заболел коронавирусом
- Полиция проводит проверку об избиении двух школьников в Свердловской области
- На Украине предсказали «конец России» в случае нападения
- Китайская версия TikTok ввела паузы при просмотре роликов
- Мужчина погиб при взрыве гранаты в жилом доме в Брянске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru