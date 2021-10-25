В шести российских регионах начинаются нерабочие дни

С 25 октября начинаются нерабочие дни в шести регионах России.

Анна Попова рекомендовала в нерабочие дни сделать прививки

Это Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская, Самарская области и Пермский край.

Там прекращена деятельность всех организаций за некоторыми исключениями. В каждом субъекте они отличаются. Разрешено работать больницам, аптекам, продуктовым магазинам, органам госвласти и местного самоуправления.

При этом вводится система QR-кодов для посещения общественных мест, таких как торговые центры, фитнес-центры, театры, кинотеатры.

С 25 октября в Москве вступили в силу новые ограничения, введенные главой города Сергеем Собяниным на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Они предполагают введение домашнего режима до 25 февраля 2022 года для жителей мегаполиса старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

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ФОТО: pixabay.com
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