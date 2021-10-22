В Свердловской области введут QR-коды с 30 октября

Власти Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест региона с 30 октября. Об этом сообщил заместитель губернатора области Павел Креков.

В Свердловской области введут систему QR-кодов с 25 октября

«[Меры по QR-кодам] с 8 ноября, будут введены раньше. Они все будут введены начиная с 30 октября», — цитирует ТАСС замглавы региона.

Ранее планировалось, что ограничения введут с 25 октября: документ о вакцинации или перенесенном коронавирусе будет обязательным для посещения музеев, библиотек, объектов физкультуры и спорта. С 8 ноября действие QR-кодов должны были распространить на посетителей салонов красоты, театров, кино, концертных залов.

Кроме того, с 25 октября в регионе вступит в силу требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для чиновников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСвердловская Область
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