В Свердловской области введут QR-коды с 30 октября
Власти Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест региона с 30 октября. Об этом сообщил заместитель губернатора области Павел Креков.
«[Меры по QR-кодам] с 8 ноября, будут введены раньше. Они все будут введены начиная с 30 октября», — цитирует ТАСС замглавы региона.
Ранее планировалось, что ограничения введут с 25 октября: документ о вакцинации или перенесенном коронавирусе будет обязательным для посещения музеев, библиотек, объектов физкультуры и спорта. С 8 ноября действие QR-кодов должны были распространить на посетителей салонов красоты, театров, кино, концертных залов.
Кроме того, с 25 октября в регионе вступит в силу требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для чиновников.
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